«Нефтехимик» переиграл «Барыс» и одержал четвертую победу подряд

«Нефтехимик» переиграл «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Нижнекамцы выиграли со счетом 2:1 и одержали четвертую победу подряд.

В составе «Нефтехимика» голами отметились нападающие Андрей Белозеров и Андрей Чивилев.

У «Барыса» единственная шайба на счету форварда Джереми Бракко.

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«Барыс» (Астана) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Голы: Белозеров — 1 (Назаров), 10:38 — 0:1. Бракко — 5 (бол., Луис, Грэм), 17:44 — 1:1. Чивилев — 3 (Назаров), 36:37 — 1:2.

Вратари: Бояркин (58:40) — Гарипов.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 29 (10+11+8) — 26 (11+6+9).

Судьи: Гофман, Овчинников.

4 октября. Астана. Барыс-Арена.