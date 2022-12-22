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Сегодня, 02:37

Бирюков о поражении от «Амура»: «Ужасная игра»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (1:5).

— Наверное, самое худшее начало и игра этого сезона, — приводит слова Бирюкова официальный сайт клуба. — Не знаю, что случилось. Ужасно начали, начали двигаться в третьем периоде, но этого недостаточно. Не хватило эмоций, работы, передач. Были потери, всеналожилось. Ужасная игра.

— Это связано с паузой?

— Не знаю, с чем связано, но это не отговорка — пауза у всех была. Надо собираться и что-то с этим делать.

— Как исправлять ситуацию?

— Никто лучше не придумал — надо работать, работать и еще рано работать. Надо каждому, наверное, подумать над своей игрой и сделать выводы.

«Салават Юлаев» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 50 очков в 41 матче. Следующую игру команда проведет 23 декабря против «Адмирала».

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ: https://hcsalavat.ru/news/evgeniy-biryukov-nado-kazhdomu-podumat-nad-svoey-igroy-i-sdelat-vyvody/
Евгений Бирюков
КХЛ
ХК Амур
ХК Салават Юлаев
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