Буре отметил, что катков для занятий хоккеем в России сейчас больше, чем было в СССР

Представитель Федерации хоккея России по международным делам, член совета Международной федерации хоккея Павел Буре заявил, что ледовых катков для занятий хоккеем в России уже намного больше, чем было во времена Советского Союза.

«Ребята у нас как занимались, так и занимаются. Более того, сейчас по стране я вижу, что стало намного лучше, чем когда я рос. 40-50 лет назад у нас не было столько катков, сейчас их намного больше. Я вырос в Москве, и, даже занимаясь в ЦСКА, для нас была огромная привилегия — зимой покататься внутри ледовой арены. Мы из спортшколы ЦСКА — занимались на улице. Просто льда не было. Под открытым небом играли и проводили матчи на первенство Москвы, и это все не от хорошей жизни. Сегодня же больше катков. Хотелось бы еще больше, но прогресс есть, и приятно, что ребята занимаются спортом. В данном случае хоккеем», — приводит слова Буре ТАСС.

По состоянию на 2022 год в России действуют 730 катков.