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Сегодня, 00:14

Быков: «Не испытывайте иллюзий по поводу возвращения Овечкина и других россиян из НХЛ в КХЛ»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о возможном прекращении действия меморандума о взаимопонимании между КХЛ и НХЛ.

«Мне интересно, что на этот счет думают наши руководители спорта и хоккея в частности. Это их обязанность защищать наших спортсменов, продвигать наши принципы и строить отношения с другими международными организациями на основе взаимоуважения и защиты своих интересов. Хотелось бы услышать их мнение! Все вопросы стоит задать в КХЛ. Пусть они ответят, что и как, это их забота. Стоит ли ждать Овечкина и других российских звезд из НХЛ в КХЛ? Не испытывайте иллюзий по поводу возвращения этих персон», — приводит слова Быкова Metaratings.ru.

Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что меморандум о взаимопонимании между НХЛ и КХЛ прекратил действие.

КХЛ объявила о регистрации контракта вратаря Ивана Федотова с ЦСКА. Дэйли заявил, что у Федотова действует соглашение на сезон-2023/24 с «Филадельфией». Он отметил, что было подтверждено, что интерпретация ситуации неоднозначная и вступает в противоречие с существующими у Федотова контрактными обязательствами в НХЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/bykov-ne-ispytyvaite-illyuzii-po-povodu-vozvrasheniya-ovechkina-i-drugikh-rossiyan-iz-nkhl-v-kkhl-264676/
Александр Овечкин
КХЛ
НХЛ
Вячеслав Быков
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