Плющев заявил о готовности помочь «Спартаку» после 6 поражений подряд: «Проблемы достаточно серьезные»

Экс-главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал поражение «Спартака» от «Металлурга» (2:6) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

Красно-белые проиграли в шестой раз подряд.

«Наверное, есть причины, по которым «Спартак» проигрывает, но освещать их я не буду. Если руководству «Спартака» будет интересно, я могу им осветить. Проблемы достаточно серьезные. Я не знаю, кто и как выставляет состав. Чтобы что-то предвидеть, надо предвосхищать события. Я не могу этого сделать, потому что я не в курсе внутренней кухни команды», — сказал Плющев корреспонденту «СЭ» Анастасии Тынянкиной.

«Спартак» находится на четвертой строчке таблицы Западной конференции с 67 очками в 52 матчах.