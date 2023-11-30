Быков не удивлен, что Ковальчук решил возобновить карьеру в «Спартаке»: «Такая новость только радует!»

Бывшей тренер сборной России Вячеслав Быков в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о том, что нападающий Илья Ковальчук возобновит игровую карьеру и подпишет контракт со «Спартаком».

Ранее «СЭ» сообщил, что в ближайшее время 40-летний россиянин заключит соглашение с красно-белыми.

«Такая новость нисколько не удивляет, а только радует! Зная Илью как игрока-профессионала и как личность, уверен, что его решение было взвешенным и обдуманным. Те эмоции, которые он получал во время карьеры, очень трудно найти в обыденной жизни. Тот адреналин, который не отпускает игрока на «пенсию». Его большой опыт очень пригодится игрокам «Спартака»! Он будет подспорьем тренерскому штабу, находясь на льду с командой! А для любителей хоккея, болельщиков и фанатов клуба это дополнительная мотивация поддерживать свою команду и ходить на матчи. Можно только пожелать Илье удачи и порадоваться возможности увидеть игру большого мастера!» — сказал Быков «СЭ».

Последним клубом Ковальчука был «Авангард», с которым он выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2020/21.

Ковальчук — воспитанник «Спартака», в составе которого дебютировал на профессиональном уровне в 1999 году и играл до 2001 года.