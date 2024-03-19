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19 марта, 22:42

Бывший нападающий клубов НХЛ и КХЛ Крис Саймон умер в возрасте 52 лет

Крис Саймон.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
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Умер экс-форвард московского «Динамо» и «Витязя» Крис Саймон. 30 января ему исполнилось 52 года, сообщил бывший игрок НХЛ Майк Коммодор в своих социальных сетях.

«Ребята, сегодня грустный день... Крис Саймон определенно был устрашающим парнем на льду и чертовски хорошим хоккеистом. Мы провели много времени вместе во время выступления за «Калгари» в 2004 году, так как мы оба жили в отеле. Он был очень добр ко мне. Покойся с миром, Крис», — написал Коммодор в своей соцсети.

Саймон в КХЛ выступал за «Металлург» из Новокузнецка, московское «Динамо» и «Витязь». В лиге он провел 174 игры, в которых набрал 89 (43+46) очков. В 2010 и 2011 годах Саймон был участником Матча звезд КХЛ.

В НХЛ канадец выступал за «Квебек», «Вашингтон», «Чикаго», «Рейнджерс», «Калгари», «Айлендерс» и «Миннесоту».

Крис Саймон
Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
ХК Динамо (Москва)
ХК Металлург (Новокузнецк)
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