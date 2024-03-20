Якупов: «Не знаю, как это повлияет, я сам удивлен отставкой Кравца»

Нападающий «Нефтехимика» Наиль Якупов прокомментировал отставку Михаила Кравца с поста главного тренера «Авангада».

«У Омска есть руководство, им виднее. Хотят изменить ситуацию, принимают меры. Чтобы понимать, надо быть внутри коллектива. Не хочу раздавать советы, знаю многих ребят из «Авангарда» и знаю, что они хотят победить!

Не знаю, как это повлияет, я сам удивлен этой новостью. Что не хватает «Авангарду» в матчах с «Локомотивом»? Знаете, я сейчас хоккей смотрю без каких-либо рассуждений, болений. Когда ты сам не играешь в плей-офф, тебе как-то безразлично становится. Просто смотрю, наблюдаю за матчами с близкими, с друзьями. Не скажу, что я сильно сконцентрирован на игре. Не в моей компетенции это обсуждать. У них есть тренеры, руководство и те, кто находится в раздевалке, лучше всего знают — им виднее», — цитирует Legalbet Якупова.

19 марта «Авангард» объявил об уходе Кравца с поста главного тренера. Днем ранее омичи во втором матче второго раунда Кубка Гагарина уступили «Локомотиву» со счетом 0:7. Счет в серии 2-0 в пользу ярославской команды.