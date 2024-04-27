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Сегодня, 21:49

Черкас: «Ставка на Набокова сработала. Отыграл безупречно в финальной серии Кубка Гагарина»

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Бронзовый призер чемпионата СССР в составе СКА Сергей Черкас оценил игру голкипера «Металлурга» Ильи Набокова в прошедшем сезоне КХЛ.

21-летний вратарь помог магнитогорскому клубу обыграть «Локомотив» (4-0) в финальной серии Кубка Гагарина.

«Не знаю, чья заслуга, Андрея Разина или тренера вратарей «Металлурга» сделать ставку на Набокова, но она сработала. В любом случае, решение за главным тренером, надо похвалить Андрея Разина. А Набоков — фамилия вратарская. И, конечно, в финальной серии голкипер «Магнитки» отыграл безупречно: надежно, четко, спокойно. Как будто он опытный мастер, который не боится ни финалов, ни соперников, ни напряжения, ни интриги. Все матчи были с преимуществом в одну шайбу, «Локо» прилично «нагружал» Набокова, но тот ни разу не дрогнул. Молодец, за сезон добился огромного прогресса», — цитирует Черкаса «РБ Спорт».

Илья Набоков (&laquo;Металлург&raquo;). «Уйди с ворот, дырка». Нелегкий путь вратаря, ставшего самым ценным игроком Кубка Гагарина-2024

По итогам плей-офф Набоков был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина. В текущем сезоне он отыграл за клуб 68 матчей. Его средний процент отраженных бросков составил 93,6.

Источник: РБ Спорт
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
Илья Набоков
Сергей Черкас
Кубок Гагарина
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