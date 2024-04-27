Новиков: «Наша огромная хоккейная вертикаль хорошо отработала этот год»

Заслуженный тренер России Юрий Новиков подвел итоги минувшего сезона в российском хоккее.

«При всех трудностях мы провели очередной сезон КХЛ, который увенчался победой «Металлурга» — именитой команды, умножившей свои трофеи и славу. Закончился чемпионат ВХЛ, определился победитель МХЛ. Вся наша огромная хоккейная вертикаль хорошо отработала этот год, хоккей продвинулся вперед. Это очень важно», — сказал Новиков «РБ Спорт».

«Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина в третий раз своей истории. Ранее клуб завоевывал трофей в 2014 и 2016 годах.

Чемпионом ВХЛ стал «Нефтяник», в МХЛ титул завоевал СКА-1946.