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Сегодня, 14:22

Черных поблагодарил «Металлург», «Авангард» и «Ак Барс» за участие в трехстороннем обмене

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Хоккейный агент Александр Черных поделился мнением о трехстороннем обмене между топ-клубами КХЛ.

27 декабря «Ак Барс», «Металлург» и «Авангард» совершили обмен, в результате которого в «Магнитку» перешел нападающий омичей Игорь Гераськин, в «Авангард» — форвард казанцев Дамир Жафяров, а в Казань перебрался магнитогорец Семен Кошелев.

«Хочу выразить благодарность всем трем клубам в лице их менеджмента. В обмене участвовали два игрока нашего агентства Winners: Семен Кошелев и Игорь Гераськин. Все стороны остались довольны, для Семена и Игоря это новый вызов в их карьере. Надеемся, что в клубах, куда они перешли, ребята покажут достойный результат и красивую игру, чем будут радовать болельщиков. Были различного рода нюансы, которые тормозили этот обмен. Но в итоге он благополучно состоялся», — приводит слова агента «Чемпионат».

После 43 матчей «Ак Барс» (50 очков) занимает седьмое место в Восточной конференции КХЛ. «Металлург» лидирует на «Востоке», набрав 59 очков в 44 играх и опережая «Авангард» (42 матча) по дополнительным показателям.

Источник: Чемпионат
Дамир Жафяров
Семен Кошелев
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Ак Барс
ХК Металлург (Магнитогорск)
Игорь Гераськин
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