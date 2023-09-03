ЦСКА обыграл «Адмирал» и одержал первую победу в сезоне КХЛ-2023/24

ЦСКА на домашнем льду победил «Адмирал» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:1.

Ворота армейцев защищал Александр Шарыченков. Голкипер Иван Федотов этот матч провел в запасе.

За ЦСКА голы забили Павел Карнаухов, Михаил Григоренко, Владислав Провольнев и Прохор Полтапов. У клуба из Владивостока единственную шайбу забросил Леонид Метальников.

ЦСКА 5 сентября примет «Металлург», а «Адмирал» 6 сентября сыграет с «Витязем».

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Голы: Карнаухов — 1 (Провольнев, Абрамов), 5:11 — 1:0. Григоренко — 1 (Мамин, Дитц), 19:56 — 2:0. Провольнев — 1 (Карнаухов, Светлаков), 21:56 — 3:0. Метальников — 1 (Шэн), 41:37 — 3:1. Полтапов — 1 (Мингачев, Янченко), 51:18 — 4:1.

Вратари: Шарыченков — Серебряков.

Штраф: 8 — 0.

Броски: 31 (9+10+12) — 30 (9+12+9).

Судьи: Светилов, Соин.

3 сентября. Москва. «ЦСКА Арена». 4599 зрителей.