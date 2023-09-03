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Сегодня, 19:14

ЦСКА обыграл «Адмирал» и одержал первую победу в сезоне КХЛ-2023/24

Ана Горшкова
Корреспондент
ЦСКА обыграл «Адмирал» — 4:1.
Фото ХК ЦСКА
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ЦСКА на домашнем льду победил «Адмирал» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:1.

Ворота армейцев защищал Александр Шарыченков. Голкипер Иван Федотов этот матч провел в запасе.

За ЦСКА голы забили Павел Карнаухов, Михаил Григоренко, Владислав Провольнев и Прохор Полтапов. У клуба из Владивостока единственную шайбу забросил Леонид Метальников.

ЦСКА 5 сентября примет «Металлург», а «Адмирал» 6 сентября сыграет с «Витязем».

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Голы: Карнаухов — 1 (Провольнев, Абрамов), 5:11 — 1:0. Григоренко — 1 (Мамин, Дитц), 19:56 — 2:0. Провольнев — 1 (Карнаухов, Светлаков), 21:56 — 3:0. Метальников — 1 (Шэн), 41:37 — 3:1. Полтапов — 1 (Мингачев, Янченко), 51:18 — 4:1.

Вратари: Шарыченков — Серебряков.

Штраф: 8 — 0.

Броски: 31 (9+10+12) — 30 (9+12+9).

Судьи: Светилов, Соин.

3 сентября. Москва. «ЦСКА Арена». 4599 зрителей.

Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК ЦСКА (Москва)
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2 Торпедо 1 1 0 2
3 Куньлунь 1 1 0 2
4 СКА 1 1 0 2
5 ЦСКА 2 1 1 2
6 Динамо Мн 1 1 0 2
7 Спартак 1 0 1 0
8 Динамо 1 0 1 0
9 Витязь 1 0 1 0
10 Сочи 1 0 1 0
11 Локомотив 1 0 1 0
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 1 1 0 2
2 Амур 1 1 0 2
3 Сал. Юлаев 1 1 0 2
4 Авангард 1 1 0 2
5 Трактор 1 1 0 2
6 Автомобилист 1 1 0 2
7 Нефтехимик 1 0 1 1
8 Металлург Мг 1 0 1 1
9 Барыс 1 0 1 0
10 Сибирь 1 0 1 0
11 Лада 1 0 1 0
12 Адмирал 1 0 1 0
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8.09
3.09 17:00
ЦСКА – Адмирал
 4 : 1
3.09 17:00
Локомотив – Торпедо
 2 : 5
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