ЦСКА оставил Федотова в запасе на игру КХЛ с «Адмиралом»

ЦСКА и «Адмирал» представили стартовые составы на матч ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Армейцы оставили голкипера Ивана Федотова в запасе. 26-летний вратарь сыграл за ЦСКА в матче открытии сезона против «Ак Барса» (2:5), несмотря на запрет ФХР и дисквалификацию, которую на него наложила Международная федерация хоккея.

После этого ИИФХ оштрафовала ФХР за участие Федотова в матче КХЛ на 5000 франков.

Игра между ЦСКА и «Адмиралом» начнется в 17.00 мск.