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Сегодня, 16:11

ЦСКА оставил Федотова в запасе на игру КХЛ с «Адмиралом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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ЦСКА и «Адмирал» представили стартовые составы на матч ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Армейцы оставили голкипера Ивана Федотова в запасе. 26-летний вратарь сыграл за ЦСКА в матче открытии сезона против «Ак Барса» (2:5), несмотря на запрет ФХР и дисквалификацию, которую на него наложила Международная федерация хоккея.

После этого ИИФХ оштрафовала ФХР за участие Федотова в матче КХЛ на 5000 франков.

Игра между ЦСКА и «Адмиралом» начнется в 17.00 мск.

Вратарь ЦСКА Иван Федотов сыграл в&nbsp;матче КХЛ, нарушив запрет ИИХФ. Федотов сыграл и ждет наказания: ЦСКА проиграл «Ак Барсу»
Иван Федотов
КХЛ
ХК Адмирал
ХК ЦСКА (Москва)
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4 Динамо Мн 1 1 0 2
5 Локомотив 0 0 0 0
6 Торпедо 0 0 0 0
7 Спартак 1 0 1 0
8 Динамо 1 0 1 0
9 Витязь 1 0 1 0
10 Сочи 1 0 1 0
11 ЦСКА 1 0 1 0
Восточная конференция И В П О
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2 Амур 1 1 0 2
3 Сал. Юлаев 1 1 0 2
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5 Авангард 1 1 0 2
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10 Барыс 1 0 1 0
11 Лада 1 0 1 0
12 Сибирь 1 0 1 0
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 - : -
3.09 17:00
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