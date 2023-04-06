ЦСКА всухую обыграл СКА и повел в серии полуфинала Кубка Гагарина

ЦСКА дома обыграл СКА в третьем матче полуфинала Кубка Гагарина — 4:0.

Счет в матче открыл форвард московских армейцев Константин Окулов, который забросил на 4-й минуте второго периода. В концовке этого же периода Владислав Каменев удвоил преимущество своей команды. В третьем периоде отличились Максим Соркин и Фредрик Клаэссон.

ЦСКА повел в серии со счетом 2-1. Четвертая игра также пройдет в Москве и состоится 8 апреля, начало — 17.00 мск.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. Финал. Третий матч

ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Голы: Окулов — 2 (Дыбленко, Нестеров), 23:58 — 1:0. Каменев — 8 (бол., Григоренко, Слепышев), 39:39 — 2:0. Соркин — 2 (бол., Дитц), 54:29 — 3:0. Классон — 1 (мен., п.в.), 59:46 — 4:0.

Вратари: Рейдеборн — Николаев (55:53 — 57:34, 58:21 — 59:46).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 24 (9+11+4) — 24 (5+11+8).

Судьи: Раводин, Юдаков.

6 апреля. Москва. «ЦСКА Арена». 10250 зрителей.

Счет в серии: 2-1