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Сегодня, 20:44

Дементьев поддержал возвращение «Лады» в КХЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Хоккейный агент Алексей Дементьев отреагировал на включение тольяттинской «Лады» в состав участников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2023/24.

«Возвращение тольяттинской команды — хороший знак. В будущем нас ждет увеличение лиги. Надеюсь, что у «Лады» не возникнет финансовых трудностей. Прошло уже достаточно времени. Что касается движений по сокращению лиги, на мой взгляд, они не были верны. Хорошо, что мы пришли к тому, что клубы возвращают в КХЛ. Нам нужны новые рабочие места, новые хоккеисты. А Тольятти как раз является отличной фабрикой молодых спортсменов. Если поискать, почти в каждой команде КХЛ мы найдем воспитанника местного хоккея. Теперь у них будет возможность выступать за родной клуб в сильнейшей лиге страны. Поэтому я не сомневаюсь в том, что «Лада» станет конкурентоспособной командой, на которую будет ходить большое количество зрителей», — приводит слова Дементьева RT.

В четверг на заседании совета директоров КХЛ «Лада» была принята в состав лиги. Тольяттинский клуб выступал в КХЛ в 2008-2010 и 2014-2018 годах.

«Лада» будет играть в Восточной конференции, состав которой увеличится до 12 команд. В сезоне-2023/24 в КХЛ будут выступать 23 клуба.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1135866-dementev-lada-khl
Хоккей
КХЛ
ХК Лада
Алексей Дементьев
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