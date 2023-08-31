Дементьев выказался о переходе Гальченюка в СКА

Хоккейный агент Алексей Дементьев высказался о подписании петербургским СКА 29-летнего американского форварда Алекса Гальченюка.

«Есть ли риск, что Гальченюк начнёт чудить в России, как он это делал в США? Наверное, это главный вопрос, который можно задать, и он беспокоит всех. Судьба сильно побила Алекса. Надеюсь, он сделал правильные выводы из тех ситуаций. У него новая возможность, и надо относиться к ней серьезно. В команде СКА и в России у него открываются новые возможности, и он приложит максимум усилий, чтобы команда достигала результата. Чем он выделяется на льду? У него много сильных сторон. Во-первых, просто так люди не становятся третьим номером драфта Национальной хоккейной лиги. Он очень габаритный, мастеровитый и духовитый хоккеист, который умеет забивать и решать эпизоды в одиночку. Он правильно распоряжается шайбой. Есть все качества закрепиться в КХЛ», — приводит слова Дементьева Legalbet.

Как сообщал «СЭ», Гальченюк заработает 150 миллионов рублей по двухлетнему контракту с питерским клубом.

Гальченюк выступал в НХЛ с 2013 года, он играл за «Монреаль», «Аризону», «Питтсбург», «Миннесоту», «Оттаву», «Торонто» и «Колорадо».