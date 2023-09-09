9 сентября, 22:58
Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски извинился за поражение от «Автомобилиста» (1:6) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Так дома играть нельзя. Команда извиняется перед болельщиками. Болельщики имели право уйти с трибун. Мы принимали много неправильных решений с шайбой. Мы решили вернуться к варианту, который пробовали на предсезонке — с Дубакиным в первой бригаде большинства. Коротков хорошо играл, команда — плохо. Потухшей команда сегодня смотрелась. Был разнос в раздевалке, но был и позитив: вернулся Коротков и первый гол Климовича. Нам важно не забыть эту игру, а разобрать. Нужно вернуться через работу к своей игре», — приводит слова Немировски КХЛ.
«Сибирь» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 4 очка в четырех играх. В следующем матче команда 13 сентября встретится с «Амуром».
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