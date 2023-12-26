«Автомобилист» благодаря хет-трику Обидина обыграл минское «Динамо»

«Автомобилист» на выезде победил минское «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:1.

У екатеринбургской команды хет-трик оформил Андрей Обидин, еще один гол на счету Анатолия Голышева. За минский клуб отличился Вадим Мороз.

«Автомобилист» набрал 53 очка в 45 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице «Востока». «Динамо» находится на восьмой строчке «Запада» с 40 баллами.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Голы: Голышев — 8 (Романцев, Блэкер), 21:18 — 0:1. Обидин — 8 (Хрипунов, Воробьев), 21:40 — 0:2. Мороз — 9 (бол., Энас, Меркли), 35:02 — 1:2. Обидин — 9, 41:43 — 1:3. Обидин — 10 (п.в., Бывальцев, Макеев), 57:57 — 1:4.

Вратари: Фергюсон (Вельмакин, 29:12, 57:30 — 57:57) — Галкин.

Штраф: 12 — 4.

Броски: 22 (5+7+10) — 24 (4+15+5).

Судьи: Бирин, Гофман.

26 декабря. Минск. «Минск-Арена».