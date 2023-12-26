«Локомотив» выиграл у «Куньлуня»

Сегодня, 21:39
«Локомотив» на выезде победил «Куньлунь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.
У гостей голы забивали Никита Черепанов и Сергей Андронов. У хозяев шайбу забросил Джейсон Фрэм.
«Локомотив» одержал третью победу подряд. Железнодорожники набрали 59 очков и занимают 3-е место в турнирной таблице Западной конференции.
«Куньлунь» проиграл 3-ю встречу подряд. Китайский клуб с 35 очками — на 9-й строчке «Запада».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь РС» (Пекин) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Голы: Черепанов — 1 (Иванов, Никулин), 9:30 — 0:1. Андронов — 6 (бол., Сергеев, Каюмов), 36:32 — 0:2. Фрэм — 3 (Дж. Смит, Йип), 48:31 — 1:2.
Вратари: Лазушин (59:12) — Мурашов.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 21 (5+3+13) — 35 (11+16+8).
Судьи: Кочетов, Метальников.
26 декабря. Мытищи. Арена Мытищи.