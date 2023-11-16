16 ноября, 23:43
«Динамо» Минск и «Витязь» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.
Игра проходила в Минске и завершилась победой гостей — 2:1.
Видео лучших моментов матча «Динамо» — «Витязь» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
«Витязь» (24 очка) после 31 игры поднялся на предпоследнее место в Западной конференции КХЛ. Команда одержала четвертую победу подряд.
«Динамо» (32) идет седьмым на «Западе» после 29 матчей.
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