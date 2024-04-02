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2 апреля, 12:19

«Динамо» объявило о подписании нового контракта с Кудашовым

Ана Горшкова
Корреспондент
Алексей Кудашов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подписал новый двухлетний контракт с клубом. Об этом на пресс-конференции сообщил президент московского клуба Виктор Воронин.

«Кудашов остается главным тренером на следующий сезон, формирует команду. Вчера мы с ним подробно обсуждали состав, костяк, в большей степени, остается. Новый контракт Кудашова рассчитан на 2 года», — сказал Воронин.

«СЭ» ранее сообщал, что руководство московского «Динамо» продлит контракты с Кудашовым и спортивным директором Алексеем Сопиным.

Бело-голубые в Кубке Гагарина-2024 проиграли «Трактору» (0-4) в серии второго раунда. 52-летний Кудашов возглавляет «Динамо» с апреля 2021 года.

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
Алексей Кудашов
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