Мойсевич завил, что в следующем сезоне СКА будет еще больше претендовать на Кубок Гагарина

Вратарь «СКА-1946» Павел Мойсевич высказался о том, что СКА потерял возможность бороться за Кубок Гагарина, в то время как вторая команда играет в полуфинале Кубка Харламова.

«Было бы приятно, если бы сейчас и главная команда билась в плей-офф КХЛ. Главная цель — Кубок Гагарина. Но получилось так, как получилось. Поэтому я сейчас в «СКА-1946». Буду помогать, чем смогу», — приводит «Спорт День за Днем» слова Мойсевича.

Также он ответил на вопрос о том, удастся ли СКА взять Кубок Гагарина в следующем сезоне

«У СКА каждый год цель — победа в Кубке Гагарина. В главной команде собрался отличный коллектив. Он боевой. Под конец сезона мы хорошо сыгрались. В следующем году мы будем еще больше претендовать на Кубок», — добавил хоккеист.

СКА уступил «Автомобилисту» в серии второго раунда плей-офф КХЛ (1-4). Мойсевич в сезоне-2023/24 провел 13 матчей за основную команду петербургского клуба в регулярном чемпионате КХЛ и 1 матч в Кубке Гагарина.