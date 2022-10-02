Дубль Рашевского принес «Динамо» победу над «Северсталью»

«Динамо» на своем льду победило «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:3.

Дубль оформил нападающий бело-голубых Дмитрий Рашевский. Также по голу на счету нападающего Максима Джиошвили и новичка команды, защитника Бренана Меннелла.

У «Северстали» голы забивали форварды Даниил Вовченко, Александр Суворов и Роман Абросивом.

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«Динамо» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 4:3 (1:0, 2:2, 1:1)

Голы: Джиошвили — 2 (Муранов), 12:19 — 1:0. Рашевский — 5 (Игумнов), 25:04 — 2:0. Вовченко — 7 (Пресс), 26:53 — 2:1. Менелл — 1 (бол., О`Делл, Уил), 37:18 — 3:1. Суворов — 3 (бол., Вовченко, Пресс), 37:43 — 3:2. Абросимов — 3 (бол., Лишка, Хабаров), 43:36 — 3:3. Рашевский — 6 (Миронов, О`Делл), 45:01 — 4:3.

Вратари: Коновалов — Подъяпольский (58:28).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 35 (12+11+12) — 31 (11+9+11).

Судьи: Раминг, Сидоренко.

2 октября. Москва. «ВТБ Арена». 3752 зрителя.