Московское «Динамо» встретится со «Спартаком» в рамках регулярного чемпионата КХЛ 23 января, во вторник. Матч пройдет в многофункциональном спортивном комплексе «ВТБ Арена» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Динамо» — «Спартак» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ», также следить за игрой можно на КХЛ Prime и официальном сайте КХЛ. ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ сезона-2023/24 можно смотреть на онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Окко по платной подписке.

Команда Алексея Кудашова набрала 74 очка и занимает 2-е место в Западной конференции. Красно-белые располагаются на 4-й строчке «Запада», в их активе 70 баллов.

Бело-голубые вместе с «Локомотивом» и СКА обеспечили себе место в плей-офф.

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