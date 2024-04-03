Жлоба — о выходе «Магнитки» в полуфинал: «Никто не хочет останавливаться на достигнутом»

Директор «Металлурга» Алексей Жлоба в интервью «СЭ» прокомментировал выход команды в полуфинал Кубка Гагарина.

«Я не раз говорил, что в «Металлурге» стоят самые максимальные задачи. В начале текущего сезона в том числе одна из главных целей была как минимум выход финал. Конечно, мы понимали, что, обновив состав на 60 процентов и тренерский штаб, выполнить эту задачу архисложно. Но наш коллектив справился. Никто уже не хочет останавливаться на достигнутом. Аппетит приходит во время еды, двигаемся дальше», — сказал Жлоба.

В полуфинале «Магнитка» сыграет с «Автомобилистом». Первая игра состоится 3 апреля в Магнитогорске.