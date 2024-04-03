Буцаев: «Задор «Металлурга» будет противостоять терпению «Автомобилиста»

Российский тренер Вячеслав Буцаев поделился ожиданиями от полуфинальной серии плей-офф КХЛ между «Металлургом» и «Автомобилистом».

«Опыта и достижений у игроков в составе «Автомобилиста» больше. Система игры Екатеринбурга — это самоотверженные действия всех полевых игроков, что оказывает большую помощь вратарю. Мне кажется, что вратарская линия «Автомобилиста» уступает всем остальным трем командам, в которых голкиперы играют более надежно. Но это только мое мнение. Опять же, они это компенсируют самоотверженной игрой. И захотят ли останавливаться на достигнутом? Команда впервые обеспечила себе «бронзу», а «Магнитка» показывает достаточно быстрый и качественный хоккей, особенно на своей площадке. Поэтому здесь, мне кажется, задор «Магнитки» будет противостоять терпению «Автомобилиста», — приводит слова Буцаева Metaratings.ru.

Первый матч серии пройдет в Магнитогорске 3 апреля и начнется в 17.00 мск.