Главный тренер «Сочи» Кокорев: «Недоволен, что в матче с «Динамо» много пропустили в меньшинстве»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев оценил игру команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (0:4).

«Наше большинство не сыграло, а большинство соперника сыграло. Игрой «5 на 5» я доволен, но, естественно, недоволен тем, что много пропустили в меньшинстве. Над этим будем работать. То, что в зоне закрепиться не могли во втором периоде — это хоккей, бывает, но в основном-то мы в зоне играли. Просто не реализовали свои моменты, которые были. Сегодня все решила игра в неравных составах», — приводит слова Кокорева пресс-служба клуба.

«Сочи» в третий раз проиграл в основное время в четырех проведенных матча сезона. Команда занимает 10-е место в таблице «Запада» с 2 очками.