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Сегодня, 14:45

Дронов — о тестах в «Каролине»: «Бернс — зверь! В 37 лет сдал тесты лучше всех»

Михаил Скрыль
Корреспондент

Защитник магнитогорского «Металлурга» Григорий Дронов в интервью «СЭ» рассказал о тестах, которые хоккеисты сдавали в «Каролине».

— Против кого из «Каролины» сложнее всего играть на тренировках?

— Не сказал бы, что против кого-то было сложно. Мы больше работали над системой. Я был готов ко всему. Физическими данными поразили Брент Бернс и Джордан Стаал. Бернс — зверь! В 37 лет сдал тесты лучше всех.

— Какие сдавали тесты?

— Классические в зале: жим, приседания, прыжки на одной ноге, с двух ног вверх и самое тяжелое — аэробайк. Два подхода по полмили. На льду сдавали челноки.

— На аэробайке надо было уложиться во время?

— Да. За два раза ты не должен выйти за минуту.

— Вы справились?

— Да. Я сдал все тесты на приличном уровне.

Ранее 24-летний хоккеист объяснил, почему решил вернуться в «Металлург».

Полностью интервью Дронова будет в ближайшее время опубликовано на сайте «СЭ»

Григорий Дронов
КХЛ
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Металлург (Магнитогорск)
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