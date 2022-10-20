Дронов — о тестах в «Каролине»: «Бернс — зверь! В 37 лет сдал тесты лучше всех»

Защитник магнитогорского «Металлурга» Григорий Дронов в интервью «СЭ» рассказал о тестах, которые хоккеисты сдавали в «Каролине».

— Против кого из «Каролины» сложнее всего играть на тренировках?

— Не сказал бы, что против кого-то было сложно. Мы больше работали над системой. Я был готов ко всему. Физическими данными поразили Брент Бернс и Джордан Стаал. Бернс — зверь! В 37 лет сдал тесты лучше всех.

— Какие сдавали тесты?

— Классические в зале: жим, приседания, прыжки на одной ноге, с двух ног вверх и самое тяжелое — аэробайк. Два подхода по полмили. На льду сдавали челноки.

— На аэробайке надо было уложиться во время?

— Да. За два раза ты не должен выйти за минуту.

— Вы справились?

— Да. Я сдал все тесты на приличном уровне.

Ранее 24-летний хоккеист объяснил, почему решил вернуться в «Металлург».

Полностью интервью Дронова будет в ближайшее время опубликовано на сайте «СЭ»