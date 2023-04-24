Экс-арбитр Зайцев предположил, почему клубы КХЛ настаивают на улучшении судейства

Экс-судья Александр Зайцев порассуждал на тему возможного улучшения судейства в КХЛ.

«Возможно, одним из инициаторов такого решения стал главный тренер СКА Роман Ротенберг. Вспомните, что на пресс-конференциях он не раз отмечал, что многих его игроков «сломали» соперники, а судьи не отреагировали должным образом. То, что тренер заботится о своих хоккеистах, — это вообще нормально, но тут главное не перегибать палку. Помню, покойный Валерий Белоусов в этом плане очень любил поддавить на судей, ловил меня у борта и сетовал, что кого-то из его ребят вот-вот «убьют» соперники», — рассказал Зайцев Betonmobile.ru.

На данный момент за победу в Кубке Гагарина борются ЦСКА и «Ак Барс».