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Сегодня, 10:59

Тихонов заявил, что КХЛ интереснее НХЛ и чемпионата мира

Алина Савинова
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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что КХЛ интереснее НХЛ и чемпионата мира.

«Ничего страшного не вижу в том, что России и Белоруссии не будет на чемпионате мира по хоккею. У нас сейчас идет Кубок Гагарина, он лучше чемпионата мира и лучше НХЛ. Думаю, что-то интересное можно будет организовать между Россией и Белоруссией. Почему КХЛ лучше НХЛ? Кубок Гагарина интереснее. Вы посмотрите, какая конкуренция! Когда такое было, чтобы «Ак Барс» составлял конкуренцию ЦСКА. Очень здорово! Посмотрите, трибуны заполнены. Какой хоккей стал в России! Если бы еще футбол у нас достиг такого уровня хотя бы на 30%», — цитирует Тихонова Legalbet.

ЧМ по хоккею 2023 года пройдет в Латвии и Финляндии с 12 по 28 мая. Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.

Источник: https://legalbet.ru/news/tihonov-khl-interesnee-nhl-i-chempionata-mira/
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Александр Тихонов
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