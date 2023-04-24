Тихонов заявил, что КХЛ интереснее НХЛ и чемпионата мира

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что КХЛ интереснее НХЛ и чемпионата мира.

«Ничего страшного не вижу в том, что России и Белоруссии не будет на чемпионате мира по хоккею. У нас сейчас идет Кубок Гагарина, он лучше чемпионата мира и лучше НХЛ. Думаю, что-то интересное можно будет организовать между Россией и Белоруссией. Почему КХЛ лучше НХЛ? Кубок Гагарина интереснее. Вы посмотрите, какая конкуренция! Когда такое было, чтобы «Ак Барс» составлял конкуренцию ЦСКА. Очень здорово! Посмотрите, трибуны заполнены. Какой хоккей стал в России! Если бы еще футбол у нас достиг такого уровня хотя бы на 30%», — цитирует Тихонова Legalbet.

ЧМ по хоккею 2023 года пройдет в Латвии и Финляндии с 12 по 28 мая. Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.