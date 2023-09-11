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Сегодня, 20:19

Эксперт Щитов — о вратаре Федотове: «Думаю, пару месяцев уйдут на адаптацию»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Экс-защитник «Салавата Юлаева», эксперт Никита Щитов в эфире на YouTube-канале «СЭ Хоккейный» прокомментировал игру ЦСКА на старте регулярного чемпионата КХЛ и высказался о выступлении голкипера армейцев Ивана Федотова.

«ЦСКА не форсирует события и планомерно входит в сезон. И на предсезонку команда вышла позже. По игре с «Куньлунем» ЦСКА превосходил соперника — просто шайба не шла в ворота, а в овертайме армейцы пропустили в пустые. У ЦСКА мощная команда, и она идет по графику прошлого года. Пока непонятно, сколько времени понадобится на адаптацию Федотову. Видно, что пропущенный год сказывается. Плюс вся шумиха, которая идет вокруг него. Он тоже, наверное, не может закрыться и полностью абстрагироваться от этого. Думаю, пару месяцев уйдут на адаптацию. Когда он начнет играть чаще и все прочувствует, тогда и вернется на прежний уровень. Мне бы очень хотелось этого. Многие переживают за него. Хочется, чтобы у парня все было хорошо», — сказал Щитов.

В текущем сезоне 26-летний голкипер сыграл в трех матчах и коэффициентом надежности 2,68. Он отразил 88,57 процента бросков.

Иван Федотов
Никита Щитов
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
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2 Торпедо 3 3 0 6
3 ЦСКА 5 2 3 5
4 Северсталь 3 2 1 4
5 Динамо 4 2 2 4
6 СКА 4 2 2 4
7 Спартак 4 2 2 4
8 Динамо Мн 4 2 2 4
9 Локомотив 3 2 1 4
10 Сочи 4 1 3 2
11 Витязь 5 1 4 2
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 5 4 1 9
2 Автомобилист 4 3 1 7
3 Ак Барс 4 3 1 6
4 Авангард 4 3 1 6
5 Трактор 4 2 2 5
6 Сал. Юлаев 4 2 2 4
7 Амур 5 2 3 4
8 Сибирь 4 2 2 4
9 Адмирал 3 1 2 3
10 Лада 4 1 3 2
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16.09
11.09 16:30
Авангард – Амур
 1 : 5
11.09 17:00
Сал. Юлаев – Металлург Мг
 1 : 2
11.09 19:00
Локомотив – Сочи
 - : -
11.09 19:00
Нефтехимик – Автомобилист
 - : -
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Динамо – Барыс
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