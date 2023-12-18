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Сегодня, 04:41

Елесин: «С Ротенбергом уже работал, требования знакомы»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Локомотива» и сборной «Россия 25» Александр Елесин прокомментировал выступление национальной команды на Кубке Первого канала.

— Хорошие тут матчи были, рад, что во всех матчах победили и выиграли турнир, — приводит слова Елесина «РБ Спорт». — На первых порах, может, сыгранности не хватало, много молодых ребят в команде. Потом втянулись, провели на льду больше времени и почувствовали себя командой.

— С Романом Ротенбергом вам доводилось раньше работать?

— Да, доводилось.

— В плане требований ничего нового?

— Да нет. Все понятно, все знакомо. Мне кажется, плюс-минус требования у всех тренеров одинаковые: играть надежно, правильно в своей зоне, выжимать максимум из моментов в чужой.

— Так старается играть СКА в чемпионате КХЛ. А «Локомотив», за который вы выступаете, называют закрытой командой.

— Я не сказал бы, что мы играем в Ярославле в оборонительный хоккей. Я не хочу комментировать, что думают и говорят люди, но мы стараемся играть в тот хоккей, который приносит результат.

«Россия 25» выиграла турнир, одержав победы во всех трех матчах — над командой «Звезды ВХЛ» (5:2), Белоруссией (5:3) и Казахстаном (5:2).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-elesin-s-rotenbergom-uzhe-rabotal-trebovaniya-znakomy/
Александр Елесин
Роман Ротенберг
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