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15 мая, 14:08

Елесин считает, что россиянин Мисюль сможет закрепиться в НХЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник ХК «Локомотив» Александр Елесин заявил, что россиянин Даниил Мисюль обладает высокими навыками игры в защите, поэтому имеет все шансы закрепиться в НХЛ.

«Он провел очень хороший сезон. Мы с ним друзья, мне очень нравилось с ним играть, я получал от этого удовольствие. Он характерный хоккеист, здорово играет в обороне, хорош в силовой игре. Мне кажется, он сможет закрепиться в НХЛ, я желаю ему успеха, все в его руках», — приводит слова Елесина ТАСС.

2 мая Мисюль подписал двухлетний контракт новичка с клубом НХЛ «Нью-Джерси».

Мисюлю 22 года, он был выбран «Нью-Джерси» на драфте НХЛ 2019 года под общим 70-м номером. В прошедшем сезоне КХЛ защитник принял участие в 67 матчах «Локомотива». В них игрок сделал восемь результативных передач.

Источник: https://tass.ru/sport/17747651
Александр Елесин
Хоккей
КХЛ
НХЛ
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