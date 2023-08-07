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Сегодня, 16:13

Федотов: «Наверное, без чувства поражения на Олимпиаде мы с ЦСКА не смогли бы завоевать Кубок Гагарина»

Алина Савинова
Иван Федотов.
Фото photo.khl.ru
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Голкипер сборной России по хоккею Иван Федотов рассказал о своих впечатлениях от Олимпиады в Пекине.

«На тот момент это было досадно, печально и неприятно, потому что мы прошли такой тяжелый путь на скоротечном турнире, и не так часто выпадает возможность выиграть олимпийское золото хоккеистам (улыбается). Проиграть в финале — это серьезное поражение. Но без этого чувства поражения, наверное, не было бы следующего шага, когда мы с командой смогли завоевать Кубок Гагарина. Олимпийский опыт бесценен. Серебро — это тоже дорогого стоит. Поэтому я философски отношусь к таким моментам и использую любую возможность для того, чтобы стать лучше в ментальном плане, физическом и техническом», — цитирует Федотова «Газета.Ru».

На Олимпийских играх 2022 года сборная России, в составе которой выступал Федотов, завоевала серебряные медали, уступив в финале национальной команде Финляндии (1:2). А по итогам сезона-2021/2022 голкипер вместе с ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина.

С февраля 2022 года российская сборная по хоккею отстранена от участия в турнирах под эгидой ИИХФ. Ранее «СЭ» стало известно, что вопрос о возвращении россиян на международные соревнования будет решен в марте 2024 года.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/08/07/21025430.shtml
Иван Федотов
Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
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