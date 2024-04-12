Фетисов — о решении хоккейного союза Словакии не вызывать хоккеистов из КХЛ на ЧМ-2024: «Их проблема»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в комментарии для «СЭ» высказался о решении Словацкого хоккейного союза не вызывать на ЧМ-2024 игроков, выступающих в КХЛ.

«Они не думают о том, что портят жизнь себе и своим спортсменам. Мне казалось, что Словакия более лояльно уже относится к ситуации. Нет так нет. Что нам за них переживать? Это их проблема. Нет никакого сожаления по поводу решения их федерации. Их решение и головная боль», — сказал Фетисов «СЭ».

Чемпионат мира-2024 пройдет в Праге и Остраве (Чехия) с 10 по 26 мая.