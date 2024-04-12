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Сегодня, 17:34

Фетисов: «Мы и в космосе, и в хоккее были впереди планеты всей. Нужно возвращать позиции!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о связи хоккея и космоса в России.

«Мы и в космосе, и в хоккее были впереди планеты всей. Нужно возвращать позиции! Это непростая история. Не случайно в свое время мы приняли решение сделать главным призом КХЛ Кубок Гагарина. Еще многое надо сделать, чтобы вернуться на позиции сверхдержавы в хоккее и космосе», — сказал Фетисов «СЭ».

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым в истории человеком, который совершил космический полет вокруг Земли. Именно это событие и легло в основу Дня космонавтики, который отмечается в России в апреле.

Хоккей
Вячеслав Фетисов
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