Сегодня, 19:30
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в комментарии «СЭ» поделился мнением о будущем главного тренера «Ак Барса» Олега Знарка в команде.
В среду, 26 октября «Ак Барс» проиграл «Салавату Юлаеву» (1:4) и потерпел девятое поражение в десяти последних матчах.
«Возможно ли увольнение Знарка после такого старта сезона? Философия профессионального спорта достаточно простая. Я же тоже тренером работал, мы успешно играли.
Тренер назначается, чтобы быть уволенным рано или поздно. Такова профессия. Конечно, неприятно. Знарок — тренер, приносивший победы. Получается не очень хорошая история», — сказал Фетисов «СЭ».
Знарок возглавляет «Ак Барс» с июля нынешнего года. В данный момент команда из Казани занимает седьмое место в таблице Восточной конференции с 31 очком в 22 матчах.