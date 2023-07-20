Фетисов заявил, что не будет возобновлять карьеру тренера

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов рассказал, что не намерен возвращаться в хоккей.
«Нет, я переболел этим. У меня есть чем заниматься сейчас. Хоккей, конечно, никуда не девается. Я редко смотрю, но иногда и с Сережей Федоровым переписываемся и с Игорем Ларионовым, который в процессе, который свой личный опыт принес... Сейчас для меня экология — это мой хоккей», — цитирует Фетисова «КП Спорт».
На данный момент Фетисов занимает пост первого заместителя председателя комитета по экологии Государственной Думы РФ.
После завершения карьеры игрока Фетисов с 1998 по 2002 год работал ассистентом главного тренера в «Нью-Джерси».