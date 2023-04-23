Форвард «Ак Барса» Лукоянов: «ЦСКА выиграл три матча подряд. Почему мы не можем это сделать?»

Нападающий казанского «Ак Барса» Артем Лукоянов прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2) в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина.

— Разница всего лишь в том, что соперник реализует микромоменты, — сказал Лукоянов. — В этом, наверное, и заключается класс. Они так же отбиваются от нас, но забивают, используют какой-то шанс и переламывают ход встречи. Сегодня была хорошая игра. И предыдущая была отличной. Реализация и стеснение в атаке мешают нам. Мы должны больше играть в атаке и реализовывать моменты.

— ЦСКА год назад показал, как вытащить финал со счета 1-3. Матч в Казани будет важен?

— Безусловно, мы едем домой. Знаю по себе, что, когда ведешь в серии 3-1, это тяжело психологически. Последний шаг — самый тяжелый. У нас был разговор сейчас. Никто не собирается отдавать серию. Будем биться до конца. Это две отличные команды. ЦСКА выиграл три матча подряд. Почему мы не можем это сделать? Нам надо поменять некоторые моменты, отодвинуть игру от своих ворот и больше играть в атаке. Теперь мы дома — может, будем мы в большинстве играть.

«Ак Барс» уступает ЦСКА в серии финала Кубка Гагарина со счетом 1-3. Пятый матч состоится в Казани 25 апреля, начало — в 19.30 (мск). В случае победы армейцы станут чемпионами во второй раз подряд.