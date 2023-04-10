Дергачев: «Горели победой, понимали, что она может перевернуть серию»

Нападающий «Авангарда» Александр Дергачев высказался о победе «Ак Барса» (2:3 ОТ) в овертайме.

«Возможно, эта игры действительно была похожа на третий матч серии, но нам было не до этого. Горели победой, понимали, что она может перевернуть серию. Пропустили гол. Можно придумывать отмазки, но момент с Антоном Беловым стоит пересмотреть. Можно увидеть что-то интересное. Это не отмазка. Сказали бы, что играем без правил, мы бы ответили: «Хорошо» — и показали бы другой хоккей», — приводит слова Дергачева «РБ Спорт».

«Ак Барс» победил в серии со счетом 4-1 и вышел в финал Кубка Гагарина.