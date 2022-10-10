Рашевский: «В прошлом году у меня залетал каждый второй бросок. Сейчас не так»

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский в интервью «СЭ» оценил личную результативность в сезоне-2022/23.

— Ваша личная результативность улучшилась во второй половине сентября. Чем можете это объяснить?

— На предсезонке шайба особо не шла в ворота. Но я работал, создавал моменты. Их было много. Понятно, что в прошлом году у меня залетал каждый второй бросок. Сейчас не так. Надо становиться стабильнее и выходить на лидирующие позиции в команде. Я стараюсь это делать и добавлять с каждой игрой. Бывает — залетает, бывает — нет, но я отдаюсь в каждом матче на сто процентов.

— Заметили, что после удачного прошлого сезона к вам выросли требования?

— Да, требования жестче. Прекрасно это понимаю и готов к ним. Бывает, шайба не заходит в ворота. Сам начинаю нервничать из-за этого. Ребята меня поддерживают — все нормально.