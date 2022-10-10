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Сегодня, 09:20

Рашевский: «В прошлом году у меня залетал каждый второй бросок. Сейчас не так»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Дмитрий Рашевский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский в интервью «СЭ» оценил личную результативность в сезоне-2022/23.

— Ваша личная результативность улучшилась во второй половине сентября. Чем можете это объяснить?

— На предсезонке шайба особо не шла в ворота. Но я работал, создавал моменты. Их было много. Понятно, что в прошлом году у меня залетал каждый второй бросок. Сейчас не так. Надо становиться стабильнее и выходить на лидирующие позиции в команде. Я стараюсь это делать и добавлять с каждой игрой. Бывает — залетает, бывает — нет, но я отдаюсь в каждом матче на сто процентов.

— Заметили, что после удачного прошлого сезона к вам выросли требования?

— Да, требования жестче. Прекрасно это понимаю и готов к ним. Бывает, шайба не заходит в ворота. Сам начинаю нервничать из-за этого. Ребята меня поддерживают — все нормально.

Дмитрий Рашевский. «У нас много позитива по сравнению с прошлым годом». Молодая звезда «Динамо» — о старте сезона и внимании медиа

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
Дмитрий Рашевский
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Форвард «Динамо» Рашевский выделил сильную сторону команды в нынешнем сезоне