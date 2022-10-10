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Сегодня, 09:00

Форвард «Динамо» Рашевский выделил сильную сторону команды в нынешнем сезоне

Михаил Скрыль
Корреспондент
Дмитрий Рашевский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский в интервью «СЭ» прокомментировал старт сезона-2022/23 и камбэк в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым».

— Нападающие «Динамо» почти равны по набору очков. В таблице бомбардиров у форвардов близкие цифры. Опасности можно ждать от любой тройки?

— Да. Все четыре звена боевые и могут делать результат. В какой-то игре у одного звена пошло — они раззабивались. В следующей игре — у другого. Неважно, первое это звено или четвертое.

— Матч с «Салаватом Юлаевым» вы спасли на последних секундах. Это тоже хороший знак, подтверждающий характер команды?

— Такие концовки придают уверенности. Перед третьим периодом тренер сказал: играйте правильно, и результат придет. Мы выполняли все, что нам говорили. Жертвовали собой. Кирилл Готовец поймал на себя пять бросков в одной смене. Это дорогого стоит. Мы полностью отдавались игре — это помогло нам сравнять счет за одну секунду. Никто не опустил руки, все друг друга подбадривали. Да, на буллитах нам не повезло. Надо работать над этим компонентом.

Дмитрий Рашевский. «У нас много позитива по сравнению с прошлым годом». Молодая звезда «Динамо» — о старте сезона и внимании медиа
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
Дмитрий Рашевский
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