Шаров признан лучшим нападающим декабря в КХЛ, Яруллин — лучшим защитником

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ объявил имена лучших игроков декабря.

Лучшим нападающим признан форвард «Салавата Юлаева» Александр Шаров. В декабре он провел 8 игр и набрал 13 (5+6) очков.

Лучшим защитником стал Альберт Яруллин из «Трактора» — 9 матчей и 10 (4+6) очков при коэффициенте полезности «+3».

Лучшим вратарем признан Даниил Исаев из «Локомотива» — 5 побед в 6 матчах при проценте отраженных бросков 95,1 и коэффициенте надежности 1,33.

Лучшим новичком стал 21-летний нападающий Иван Воробьев из «Витязя» — 8 игр и 7 (5+2) очков.