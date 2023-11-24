Форвард СКА Рендулич доволен игрой команды против «Спартака»

Нападающий СКА Борна Рендулич подвел итоги матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ со «Спартаком» (3:2).

«Игра получилась отличной. У обеих команд были шансы, но сегодня наш вратарь Никита Серебряков был лучше. Удивлен ли я лидерством «Спартака» в КХЛ? Нет, это очень хорошая команда. Я доволен игрой СКА сегодня. Есть некоторые детали, которые нужно поправить, но победа есть победа. В следующих матчах мы постараемся сохранить этот темп, играть в том же стиле и взять все возможные очки!» — сказал Рендулич Metaratings.ru.

СКА с 40 очками занимает пятое место в Западной конференции КХЛ после 33 матчей. «Спартак» (49 очков) после 35 игр продолжает лидировать на «Западе».