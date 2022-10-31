Сато — о первом голе японца в КХЛ: «Первый гол в истории — звучит классно»

Форвард нижегородского «Торпедо» Ю Сато в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от первого японского гола в КХЛ, который оформил нападающий в сезоне-2022/23.

— Когда предложили вариант в «Торпедо», не думали, что еще рано заходить в КХЛ?

— Думал, но я хотел попробовать. Знал, что ни один японец не играл в КХЛ. Мне надо было пробовать что-то новое. Два года я отыграл в USHL. Очень хотел закрепиться в КХЛ. Сначала подписал просмотровый контракт, потом меня взяли на полноценный.

— Вам получилось не только закрепиться, но и забить первый японский гол в КХЛ. Это история!

— Я хотел забить еще раньше. Постоянно думал об этом. Создавал моменты, но не получилось их реализовать. Но все равно для японского хоккея это большой шаг. Первый гол в истории — звучит классно. Надеюсь, японский хоккей будет развиваться так же, как в России. Японцы пока не понимают, что хоккей интересный и зрелищный спорт. Мне надо играть хорошо, набирать очки и личным примером показывать это.