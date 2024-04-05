Форвард «Трактора» Сошников назвал причины поражения от «Локомотива» во втором матче серии

Нападающий «Трактора» Никита Сошников прокомментировал поражение от «Локомотива» (2:3 ОТ) во втором матче серии третьего раунда Кубка Гагарина (0-2).

«С «Локомотивом» по-другому не получится сыграть — плотно играют, ждут ошибок, наседают, особенно во втором периоде. У нас были удаления, надо было попроще сыграть», — приводит слова Сошникова «РБ Спорт».

Третья встреча в серии состоится 6 апреля в Челябинске. Начало — в 14.30 мск.

В Кубке Гагарина-2023/24 30-летний Сошников сыграл 9 матчей, в которых набрал 3 (1+2) очка.