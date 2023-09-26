Яремчук: «Радует, что ФХР смогла отстоять Федотова»

Нападающий «Витязя» Александр Яремчук прокомментировал возвращения голкипера ЦСКА Ивана Федотова в КХЛ.

«Меня радует, что международная федерация не применила жестоких санкций по отношению к Федотову и ФХР смогла его отстоять. Это позитивный момент. Здорово, что Федотов отслужил, вернулся и снова играет. Дай Бог, чтобы вернулся на свой прежний уровень. Думаю, что через игры он наберет форму. Тем более, в ЦСКА ему точно сможет помочь оборона», — цитирует Яремчука Metaratings.

В августе ИИХФ дисквалифицировала голкипера до 1 января 2024 года. Прошлым летом он подписал контракт с «Филадельфией», но пропустил сезон из-за службы в ВС РФ, а летом 2023-го заключил соглашение с ЦСКА. ИИХФ постановила, что Федотов нарушил правила переходов между лигами, подписав два контракта.