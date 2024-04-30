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Сегодня, 17:33

Гаврилов — о будущем Худобина: «Его может спокойно подписать любая команда среднего эшелона КХЛ»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший голкипер «Сочи» и «Салавата Юлаева» Андрей Гаврилов рассказал об ожиданиях от дальнейшей карьеры экс-вратаря «Сибири» Антона Худобина.

«Любая команда среднего эшелона КХЛ может спокойно его подписать. Тут еще вопрос для Антона о перестройке на большие поляны. Одно дело играть, когда углы обрезанные, как в Национальной хоккейной лиге. У нас площадки другие, таких практически нет. Здесь тактика игры в воротах немного другая. Я видел матчи «Сибири», ему не хватало именно объема катания, чтобы перестроиться обратно. Он продолжал играть, как играют на маленьких площадках», — приводит слова Гаврилова Legalbet.

«Сибирь» объявила об уходе Худобина во вторник, 30 апреля. В минувшем сезоне он провел за матчей за команду. Он выступал за новосибирцев с ноября прошлого года.

Источник: Legalbet
Андрей Гаврилов
Антон Худобин
Хоккей
КХЛ
ХК Сибирь
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