Гаврилов — о будущем Худобина: «Его может спокойно подписать любая команда среднего эшелона КХЛ»

Бывший голкипер «Сочи» и «Салавата Юлаева» Андрей Гаврилов рассказал об ожиданиях от дальнейшей карьеры экс-вратаря «Сибири» Антона Худобина.

«Любая команда среднего эшелона КХЛ может спокойно его подписать. Тут еще вопрос для Антона о перестройке на большие поляны. Одно дело играть, когда углы обрезанные, как в Национальной хоккейной лиге. У нас площадки другие, таких практически нет. Здесь тактика игры в воротах немного другая. Я видел матчи «Сибири», ему не хватало именно объема катания, чтобы перестроиться обратно. Он продолжал играть, как играют на маленьких площадках», — приводит слова Гаврилова Legalbet.

«Сибирь» объявила об уходе Худобина во вторник, 30 апреля. В минувшем сезоне он провел за матчей за команду. Он выступал за новосибирцев с ноября прошлого года.