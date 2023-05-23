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Сегодня, 17:45

Генменеджер «Лады» Якубов: «Мы не будем фарм-клубом СКА»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Хоккеисты тольяттинской «Лады».
Хоккеисты тольяттинской «Лады» с болельщиками.
Фото ХК «Лада»
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Генеральный менеджер тольяттинского клуба Рафик Якубов в эксклюзивном интервью «СЭ» опроверг тезис о том, что «Лада» будет формироваться на базе игроков, которые не смогут заиграть в основе СКА.

 

Вы понимаете, каким клубом будет «Лада»? Многие говорят, что вы будете фарм-клубом СКА.

— Нет, это неправда. Мы будем сотрудничать, возможно, они будут помогать нам игроками, но фарм-клубом точно не будем.

Говорят, что много игроков перейдет из СКА.

— Вы назовите хотя бы одного подписанного игрока из СКА.

Почему решили поехать в Тольятти?

— Было предложение, которое меня устроило. КХЛ — это уже другая лига. Я очень благодарен СКА за эти два года, это сильная организация, в которой я получил полезный опыт. Хотя я уже и в высшей лиге с молодежью работал, а тут я совмещал. А сейчас я принял новый вызов и для себя, и для команды. Для меня «Лада» не пустой звук, я ведь три замечательных сезона провел в Тольятти в качестве игрока, первое золото свое выиграл и два серебра.

 
Хоккеисты тольяттинской &laquo;Лады&raquo;. «Лада» вернулась в КХЛ. Как и кем она будет играть? Отвечает генменеджер клуба

 

Хоккей
КХЛ
ХК Лада
ХК СКА
Рафик Якубов
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