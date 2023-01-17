Генменеджер «Витязя» Варицкий высказался о нестабильной игре легионеров команды

Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий в интервью «СЭ» рассказал, почему два легионера подмосковной команды демонстрируют нестабильный результат.

— Вы редко ошибаетесь с иностранцами, но Граоваца и Уилсона нельзя отнести к легионерам, которые определяют игру команды.

— Согласен. Некорректно сейчас говорить про Граоваца. Идет чемпионат, мы хотим, чтобы он прибавлял. Не хватает стабильности, неровно играет. Может неплохую игру выдать, а затем уйти в тень. По предыдущим иностранцам планка была поднята высоко. Я был уверен, что найдем, но получилось так. Мы на Граоваца рассчитывали как на центр второго звена. В первом звене у нас был Митчелл, но он получил травму. Но, как говорится, не было бы счастья. Россияне вышли на свой уровень — тот же Рассказов. Он всегда был очень умным и тонким игроком. Может быть, есть пробел в коньковой подготовке. Кирилл не такой быстрый конькобежец, каких стало много в современном хоккее, но это он покрывает своим умением распоряжаться шайбой.

— Правда, что Граоваца подвел перелом челюсти?

— Очень сильно. Это не оправдание, но он очень долго восстанавливался. До сих пор он очень осторожно идет в силовую борьбу. По Уилсону я не скажу, что провал. Он очень квалифицированный игрок, но нестабильный. Всегда игра крайнего нападающего зависит от того, какой у тебя центр. Если центр в порядке, ведет игру, снабжает передачами, привозит шайбу в зону, то и крайние хорошо играют.

Полное интервью с Варицким можно прочитать здесь.